Tesla представила радиоуправляемый Cybertruck за 29 тысяч рублей Tesla выпустила игрушечный Cybertruck на радиоуправлении

Москва12 ноя Вести.В фирменном магазине аксессуаров Tesla появился небольшой Cybertruck в масштабе 1:10. Радиоуправляемая модель стоит 350 долларов (29 тысяч рублей) и предназначена для развлечений.

Игрушка называется Tesla Cybertruck RC Racer. Пластмассовый "Кибертрак" имеет независимую подвеску и один электромотор, вращающий колеса обеих осей через карданы. Аккумулятор на 3400 мАч дает до 20 минут движения, максимальная скорость - 60 км/ч. У модели также есть встроенный гироскоп.

Пульт управления в стиле Cybertruck работает на расстоянии до 100 метров. Помимо курка газа и тормоза, а также колеса рулевого управления, у него есть клавиши дополнительных настроек для калибровки рулевого механизма, акселератора и системы стабилизации.

Крышка грузовой платформы у радиоуправляемой модели не открывается, поэтому функций пикапа у нее нет. Tesla регулярно выпускает миниатюрные копии своих автомобилей и нередко ограничивает тиражи аксессуаров, но о лимите на Cybertruck RC Racer не сообщается.

Ранее владелец компании Tesla Илон Маск решил продлить производство электрического пикапа Cybertruck до конца лета 2027 года. После этого производственная линия завода Tesla в Техасе будет переориентирована на выпуск беспилотных автомобилей Cybercab.