The Economist сообщил о падении сексуальной активности в развитых странах Молодежь на Западе стала реже вступать в сексуальные отношения

Москва27 ноя Вести.В развитых странах снижается сексуальная активность населения, причем этот тренд особенно заметен среди молодежи, пишет The Economist со ссылкой на данные социологических исследований.

Согласно британскому опросу Natsal, респонденты в возрасте от 16 до 44 лет вступали в контакты в среднем дважды в месяц против четырех раз в 1990 году, а доля людей без такого опыта в группе 16–24 лет выросла почти вдвое.

Схожие тенденции фиксируют и в других европейских странах: во Франции число контактов за 20 лет сократилось на четверть, а в Финляндии среднемесячный показатель снизился с шести в начале 1990-х до менее чем четырех.