Москва27 нояВести.В развитых странах снижается сексуальная активность населения, причем этот тренд особенно заметен среди молодежи, пишет The Economist со ссылкой на данные социологических исследований.
Согласно британскому опросу Natsal, респонденты в возрасте от 16 до 44 лет вступали в контакты в среднем дважды в месяц против четырех раз в 1990 году, а доля людей без такого опыта в группе 16–24 лет выросла почти вдвое.
Схожие тенденции фиксируют и в других европейских странах: во Франции число контактов за 20 лет сократилось на четверть, а в Финляндии среднемесячный показатель снизился с шести в начале 1990-х до менее чем четырех.