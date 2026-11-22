Тишковец: в последнюю ночь осени температура может опуститься до -10 градусов Тишковец: в последнюю ночь осени возможны первые 10-градусные морозы

Москва22 ноя Вести.В последнюю ночь осени температура в отдельных районах Центральной России может опуститься до -10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для информационной службы "Вести".

В последнюю ночь осени возможны и первые 10-градусные морозы. Это будет символичный финал. К началу календарной зимы декорации в виде белого покрывала, морозного воздуха и сухого снега под ногами будут выставлены, а природа, сверившись с календарем, - готова принять новый климатический сезон сообщил Тишковец

Подробнее о погоде на следующей неделе Тишковец рассказал в своей колонке.