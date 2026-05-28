Москва28 мая Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за статью, опубликованную в газете "Казахстанская правда", и назвал ее содержательной и интересной.

Во время российско-казахстанских переговоров Токаев отметил, что материал получил положительный отклик у казахстанской общественности.

Очень интересная, содержательная статья сказал Токаев

По его словам, в статье были отражены важные тезисы, касающиеся внутренней политической стратегии Казахстана, а также мер, которые предпринимаются в стране для укрепления ее экономического потенциала.

В статье для "Казахстанской правды" Путин заявил, что отношения России и Казахстана строятся на взаимном уважении, доверии и союзничестве. Он отметил рост торговли между двумя странами, расширение расчетов в национальных валютах, почти 30 миллиардов долларов накопленных российских инвестиций в экономику Казахстана и около 70 совместных проектов, благодаря которым было создано более 60 тысяч рабочих мест.

Среди ключевых направлений сотрудничества российский президент назвал энергетику, строительство первой АЭС в Казахстане с участием Росатома, развитие газовой инфраструктуры, цифровые технологии, искусственный интеллект, космическую сферу и транспортные коридоры. Кроме того, Путин упомянул совместную работу по восстановлению популяции амурского тигра и подтвердил готовность России дальше развивать партнерство с Казахстаном.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом в среду. В Астане его сопровождает делегация из более чем 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука и девять федеральных министров. Также президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.