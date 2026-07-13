Москва13 июлВести.Передавая Украине ракеты для ЗРК Patriot, Польша была несамостоятельна, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
Весь этот донат в пользу Украины был операцией, подготовленной прежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе. По просьбе генерального секретаря НАТО была приведена в действие такая специальная миссия в Европе и в мире, чтобы помочь Украине в ключевом моментесказал Томчик
При этом он утверждает, что НАТО и США обещали Польше в случае необходимости за одни сутки десятикратно компенсировать переданные Украине ракеты.
Томчик отказался отвечать на вопрос о количестве ракет, переданных Украине, сославшись на секретность этих данных, но отметил, что оно невелико.
Это информация закрытая, если речь идет о количестве боевых средств. От трех до девятисказал замминистра
Как ранее заявили в Минобороны РФ, желание западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки беспилотников для ВСУ будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов российской армии.