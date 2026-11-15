WSJ: для защиты от шантажа топ-менеджеры нанимают элитных свах и детективов

Топ-менеджеры нанимают элитных свах и детективов для защиты от шантажа WSJ: для защиты от шантажа топ-менеджеры нанимают элитных свах и детективов

Москва15 ноя Вести.Руководители больших компаний стали активнее пользоваться услугами частных детективов, специалистов по безопасности и элитных свах для проведения свиданий без риска утечек. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Подчеркивается, что свидания назначают в незаметных местах, имена скрывают, а порой нанимают массовку. Также вместо дорогих ресторанов на выходных для свиданий выбирают маленькие кафе в будние дни.

По данным газеты, глава Linx Dating Эми Андерсен ищет пары для представителей технологического сектора. При этом кандидатов проверяют и заставляют подписывать соглашение о неразглашении. Такой сервис стоит в пересчете по текущему курсу от 6,2 млн рублей до 41 млн рублей.

В свою очередь Стюарт Макнил из консьерж-службы Knightsbridge Circle однажды организовал свидание двух известных людей в отдельной ложе на стадионе во время концерта. Для конспирации он нанял массовку, чтобы та заполнила помещение и создала ощущение, будто там собралась компания друзей.

Ранее Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора на фоне сообщений о его близких отношениях с Элис Хуанг, которую, по некоторым утверждениям, связывали с китайскими властями.