Торговля Ульяновской области с Ираном выросла в два раза за последний год Русских отметил двукратный рост объема торговли Ульяновской области с Ираном

Москва3 июл Вести.Все больше компаний Ульяновской области начали поставлять за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью. В частности, за последний год торговля региона с Ираном выросла в два раза, сообщил ИС "Вести" губернатор Алексей Русских.

По его словам, основную поддержку ульяновским предприятиям оказывает Российский экспортный центр.

Мы очень хорошо взаимодействуем, у нас подписано соответствующее соглашение, и вот эта вот работа, эта поддержка, она дает очень хорошие результаты. У нас за последний год только с Ираном торговля выросла в два раза. И динамика есть практически по всем странам сказал глава региона

Ранее сообщалось, что объем товарооборота между Россией и Ираном вырос на 2%, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.