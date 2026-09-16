Toyota готовится к презентации обновленной модели Land Cruiser в 2027 году

Toyota представит более мощную модель Land Cruiser в 2027 году Toyota готовится к презентации обновленной модели Land Cruiser в 2027 году

Москва16 сен Вести.Японский автоконцерн Toyota намерен представить обновленный внедорожник Land Cruiser 300 в 2027 году, следует из данных интернет-портала Creative Trend.

Главным нововведением станет замена стандартного турбированного V6 на гибридную силовую установку i-Force Max, позаимствованную у Lexus LX700h, которая объединяет 3,5-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом и встроенный электромотор. Суммарная мощность гибрида составит 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента.

По предварительным данным, комплектация HEV ZX будет стоить на внутреннем рынке примерно 5,27 миллиона рублей, а версия HEV GR Sport – 5,48 миллиона рублей, что дороже двух предыдущих комплектаций модели примерно на 1,27 миллиона рублей.

14 сентября сообщалось, что в России резко вырос спрос на иномарки 1990-х годов, так как за них не нужно платить утилизационный сбор.