Москва23 окт Вести.Президент США Дональд Трамп в рамках борьбы с высокими ценами на топливо решил использовать закон о производстве продукции военного назначения, принятый в период Корейской войны (1950–1953 гг.).

В обнародованном Белым домом меморандуме добыча нефти, нефтепереработка и сопутствующие направления названы необходимыми для национальной обороны.

Внутренние мощности по добыче нефти, нефтепереработке и логистике, включая разведку и добычу, транспортные трубопроводы, хранилища и морские терминалы, представляют собой промышленные ресурсы, материалы и критически важные технологические компоненты, имеющие жизненно важное значение для национальной обороны говорится в документе

Упомянутый закон позволяет главе государства расширять выпуск отдельных видов продукции для укрепления национальной безопасности. В данном случае Трамп дал Пентагону право расходовать средства на развитие американской нефтяной отрасли, которая теперь признана важной для обороны, в обход ограничений и уведомлений Конгресса.

Американскому военному ведомству разрешено закупать соответствующую продукцию, выдавать субсидии, займы и кредитные гарантии, а также финансировать строительство или расширение производств. Курировать эти меры поручено главе Пентагона Питу Хегсету.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что договоренность о поставках российского дизтоплива в Соединенные Штаты окажет на глобальный рынок позитивный эффект.