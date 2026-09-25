Трамп на "Щите Америк" потерял сидевшего справа от него Марко Рубио Президент США Дональд Трамп потерял сидевшего справа от него Марко Рубио

Москва25 сен Вести.Курьезный случай произошел 22 сентября с президентом США Дональдом Трампом на официальном мероприятии в Нью-Йорке. Трамп на встрече "Щит Америк" потерял госсекретаря США. Он не смог сразу найти Марко Рубио, который сидел справа от него.

Видеозапись этого забавного случая опубликовал YouTube-канал Белого дома.

Где Марко? Где Марко? задает несколько раз вопрос президент США

В этот момент сидящий с ним рядом Марко Рубио жестом указывает на себя.

А, вот и Марко! Он никогда не бывает далеко произносит на этом видео Трамп

Форум "Щит Америк" (Shield of the Americas) прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Это мероприятие посвящено борьбе с наркокартелями и транснациональной преступностью. Во встрече приняли участие министры иностранных дел 14 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые присоединились к инициативе Трампа о создании коалиции против торговцев наркотиками.

Также Трамп на 81-й Генассамблеи Организации Объединенных Наций предложил заменить понятие "искусственный интеллект" (ИИ) на "сверхинтеллект", потому что ему не нравится слово "искусственный". По мнению главы Белого дома, это создает ложное представление о технологии, создавая впечатление чего-то ненастоящего. "Сверхинтеллект", по его мнению, звучит намного лучше.

Еще одна шутка Трампа развеселила председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Китая не смог сдержать улыбки, когда в ходе визита в Вашингтон на месте портрета Джо Байдена в галерее американских президентов в Белом доме увидел изображение автопера, использовавшегося байденовской администрацией для подписания официальных документов.