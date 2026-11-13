Трамп объяснил, почему затягивает конфликт с Ираном Трамп затягивает конфликт с Ираном по просьбе стран Персидского залива

Москва13 ноя Вести.Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива - сдерживающий фактор для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По их просьбе он не спешит "покончить" с Ираном в военном плане и действует более сдержанно.

Такая информация следует из заявлений американского лидера в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту.

Я мог бы закончить это немедленно​​​. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время сказал Трамп

По словам главы Белого дома, выжидательную позицию наряду с Эр-Риядом предпочитают Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн.

Ранее Трамп не раз высказывал свои мысли относительно Ирана. Перед выборами в Конгресс он заявлял, что возобновит войну с Тегераном, если республиканцы проиграют. Позже свою точку зрения по этому вопросу он поменял.