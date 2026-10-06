Трамп предупредил Великобританию об угрозе банкротства Трамп: Британия станет банкротом, если не начнет добывать нефть в Северном море

Москва6 окт Вести.Великобритания может стать банкротом, если не займется разработкой месторождений нефти в Северном море. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами в Белом доме американский лидер рассказал, что слышал о планах премьер-министра Великобритании Энди Бернэма начать добычу нефти в Северном море. По его словам, если этот замысел будет реализован, Британия разбогатеет, а если нет – ее ждет негативный сценарий.

Если он (Бернэм – прим. ред.) сделает это в Абердине, у вас будет богатая страна, а если нет, у вас будет страна-банкрот цитирует Трампа ТАСС

Ранее сообщалось, что власти Аргентины потребовали от Лондона в двухнедельный срок прекратить разработку ресурсов углеводородов на континентальном шельфе в районе Мальвинских (Фолклендских) островов. При неисполнении Великобританией этого условия Буэнос-Айрес пригрозил обратиться в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о защите суверенных прав на свой континентальный шельф.