Трамп связал шторм с необходимостью реконструкции гольф-поля в Вашингтоне Трамп заявил, что шторм доказал важность реконструкции гольф-поля в Вашингтоне

Москва28 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия мощного шторма, обрушившегося на американскую столицу в День благодарения, подтверждают необходимость реконструкции общественного поля для гольфа в парке Ист-Потомак. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Должно быть, Бог видел, какие проблемы у нас были с судьей, которая делала все политически возможное, чтобы помешать строительству великолепного поля для гольфа. Поэтому это было божьим промыслом! отметил Трамп

Он также опубликовал фотографии затопленного парка, заявив, что остров, на котором тот расположен, якобы "полностью стерт с лица земли". По его словам, необходимо значительно поднять берегозащитную стену, чтобы защитить землю и деревья от наводнений. Президент отметил, что теперь поле опасно и непригодно для использования, а министерство внутренних дел его закрыло. Он также попросил судью Ану Рейес немедленно разрешить продолжить проект без дальнейших задержек.

Проект реконструкции стал очередной градостроительной инициативой Трампа, вызвавшей сопротивление общественности и судебные разбирательства. Ранее президент обещал заложить гольф-поле в сентябре, несмотря на споры вокруг переименования Центра исполнительских искусств Кеннеди и строительства триумфальной арки. Судья окружного суда США по округу Колумбия Ана Рейес ранее запретила администрации Трампа закрывать парк Ист-Потомак для посетителей.

В целом, по данным на август текущего года, Трамп упоминал газоны как минимум 45 раз за 18 месяцев.