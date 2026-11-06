Трамп: если бы я не вмешался, Израиль и Ближний Восток уже бы не существовали

Трамп заявил, что Израиль и Ближний Восток обязаны ему своим существованием Трамп: если бы я не вмешался, Израиль и Ближний Восток уже бы не существовали

Москва6 ноя Вести.Сегодня Израиль и весь Ближний Восток не существовали бы, если бы Иран заполучил ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он написал, что никто не хочет признавать этой истины.

Израиль и, на самом деле, весь Ближний Восток, не существовали бы сегодня, если бы я не остановил Иран от приобретения ядерного оружия. Никто не хочет это говорить, но все знают, что это правда! написал Трамп

Ранее американский лидер сказал, что скоро раскроет, какие шаги в отношении Ирана предпримет Вашингтон в ближайшем будущем. Трамп допустил, что ему придется уничтожить Исламскую Республику.