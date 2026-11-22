Москва22 ноя Вести.Грядущие изменения в 44-м Федеральном законе о госзакупках, вызванные продлением антисанкционных мер и появлением новых мер поддержки бизнеса и молодежных инициатив, приведут также к трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель комитета по экономической политике Госдумы РФ Максим Топилин.

Мы с 7 до 10 миллионов рублей увеличиваем запрос котировок и покупку в электронном магазине через 223-й ФЗ. Поэтому это, безусловно, повлечет возможность малого бизнеса получать большие заказы. Процент мы не меняем, доля, которая должна закупаться у предприятий малого бизнеса, остается 25%. Здесь мы не увеличиваем эту долю, потому что считаем ее достаточно корректной. А с точки зрения разовых закупок, тот или иной представитель малого бизнеса, если он выиграет, то он будет иметь плюс 30% от того объема средств, которые выставляются и размещаются на конкурсе рассказал депутат

Ранее член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Говырин рассказал, что порог госзакупок у малого бизнеса вырос с 20 миллионов до 30 миллионов рублей. Он напомнил, что новый законопроект "О внесении изменений в 44-ФЗ в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок" повышает пороги ряда видов государственных закупок, в том числе для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.