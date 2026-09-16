DLBI: 30% россиян не меняют пароли, несмотря на их утечку

Треть россиян не меняют свои пароли, несмотря на утечки DLBI: 30% россиян не меняют пароли, несмотря на их утечку

Москва16 сен Вести.Сервис разведки утечек DLBI выяснил, что почти треть россиян не меняют свои пароли, хотя знают об утечке их данных из-за киберинцидентов, пишет ТАСС.

Специалисты опирались в исследовании на свой анализ и проверку 1 тысячи наборов данных из утечек 2026 года.

Как показало исследование, около 30% пользователей не стали менять свой пароль, проигнорировав полученную информацию об утечке. При этом половина из них используют утекший пароль на нескольких платформах.

Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля отметили в DLBI

Ранее в "Мегафоне" рассказали, каким паролем лучше защитить свой смартфон: это должен быть либо длинный цифровой код, либо буквенно-цифровой пароль.