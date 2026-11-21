Москва21 нояВести.Турция надеется на успех урегулирования конфликта между США и Ираном, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TGRT Haber.
Он подчеркнул, что договоренности между этими двумя странами важны не только для решения проблем судоходства в Ормузском проливе, но и для "разрядки глобального финансового кризиса".
Усилия по урегулированию вокруг Ирана продолжатся. Я надеюсь, что оно будет успешным. Мы тоже делаем все возможное в этом направлениисказал дипломат
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить сделку с США об окончании конфликта, но пока к ней не готов.
Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран готов обсуждать с Вашингтоном открытие Ормузского пролива, но должен быть точно уверен в готовности Белого дома к сделке.