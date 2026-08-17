Аракчи и Фидан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ормузского пролива

Главы МИД Турции и Ирана переговорили по телефону, объявлены темы беседы Аракчи и Фидан обсудили по телефону ситуацию вокруг Ормузского пролива

Москва17 авг Вести.Глава МИД Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком дипведомстве.

Обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня заявил источник агентства

Иные подробности разговора не приводятся.

13 августа Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал сделать Ормузский пролив частью территории Соединенных Штатов.