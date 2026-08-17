Москва17 авгВести.Глава МИД Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком дипведомстве.
Обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огнязаявил источник агентства
Иные подробности разговора не приводятся.
13 августа Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал сделать Ормузский пролив частью территории Соединенных Штатов.