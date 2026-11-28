Туристам в Таиланде рекомендовали отказаться от речной рыбы и купания В Таиланде реки загрязнило мышьяком: россиян призвали к осторожности

Москва28 ноя Вести.Посольство России в Таиланде призвало туристов соблюдать меры предосторожности из-за опасного загрязнения рек соединениями мышьяка на севере королевства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Наиболее сложная обстановка сложилась в популярных у путешественников провинциях Чианграй и Чиангмай, где концентрация токсичного вещества в отдельных водоемах превысила допустимую норму в 28 раз. В дипмиссии РФ рекомендовали использовать только очищенную воду, отказаться от купания в опасных зонах и не употреблять в пищу речную рыбу и морепродукты.

По предварительной информации, источником сбросов стали горнодобывающие предприятия в приграничных районах Мьянмы.