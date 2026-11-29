АТОР: турпоток из России на Сейшелы за 10 месяцев 2026 г. вырос почти на треть

Турпоток из России на Сейшелы вырос почти на треть АТОР: турпоток из России на Сейшелы за 10 месяцев 2026 г. вырос почти на треть

Москва29 ноя Вести.Туристический поток из России на Сейшелы за 10 месяцев 2026 года вырос на 30% в годовом выражении и превысил 38 тысяч человек. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За январь–октябрь 2026 года островное государство посетили 38,06 тысячи туристов из России​​​. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года заявили в ассоциации

По данным АТОР, Россия по итогам 10 месяцев занимает второе место среди крупнейших въездных рынков Сейшел с долей 12,5%, уступая только Германии. Также там подчеркнули, что за этот период российский турпоток уже превысил показатель всего 2025 года на 1,2%.

Ожидается, что по итогам всего 2026 года Сейшелы поставят новый абсолютный исторический рекорд по российскому турпотоку.

Ранее стали известны самые популярные места для зимнего отдыха россиян.