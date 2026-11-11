Туск предложил Навроцкому поговорить на кухне "как поляк с поляком"

Туск пригласил Навроцкого поговорить на кухне "как поляк с поляком" Туск предложил Навроцкому поговорить на кухне "как поляк с поляком"

Москва11 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой на переговоры, чтобы урегулировать спор вокруг Конституционного суда (КС) страны. Соответствующее заявление Туск сделал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Глава правительства заявил, что "от всего сердца" хочет пригласить президента вместе с женой и детьми к нему домой в город Сопот. По его словам, они смогут "поделиться облаткой перед Сочельником".

Моя квартира невелика, но на кухне у стола есть место для нас двоих. Мы поговорим, как говорили раньше - как поляк с поляком сказал Туск

В октябре в Польше возник политический кризис после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания КС стали проводиться протесты. Некоторые оппозиционные политики посчитали происходящее попыткой государственного переворота.