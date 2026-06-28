Москва28 июн Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил положения украинской Конституции, когда сорвал мирное соглашение Украины с Россией весной 2022 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

На Украине сплошные нарушения конституции. Даже с начала, где говорится, что государство Украина является независимым. Но так назвать невозможно, потому что они зависят от денег Запада, зависят от всех структур Сороса, от Америки, от Европы - примеров море. Только подписали, парафировали соглашение в 2022 году, и приезжает Борис Джонсон и говорит: "Нет, не будем ничего подписывать, будем воевать". Кто ты такой? В конституции тебя нет. Там написано, что источником власти является народ. А кто такой Борис Джонсон, который принимает решение за народ? Он хозяин? выразил недоумение Олейник

Он также отметил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине также нарушают конституцию страны.

Это нарушение свободы передвижения, нарушение прав на возможность в судебном порядке обжаловать такие решения. Ничего не работает. Поэтому понятно, что в нынешней Конституции Украины сегодня прописана, по сути, жизнь по понятиям. Эти понятия формируют Зеленский и его банда добавил он

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что работающие на критически важных объектах украинцы уже осенью могут быть лишены брони от мобилизации из-за новых ужесточенных правил, введенных правительством.