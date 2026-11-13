У россиян вырос спрос на ВНЖ в странах Латинской Америки Россияне стали чаще получать ВНЖ в станах Латинской Америки

Москва13 ноя Вести.Россияне стали чаще получать временные и постоянные разрешения на проживание в Парагвае, Уругвае, Бразилии, Аргентине и других странах Латинской Америки. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные иммиграционные службы.

Так, в период с января по сентябрь граждане РФ получили 597 ВНЖ и ПНЖ в Парагвае. По результатам первых девяти месяцев года Россия вошла в топ-10 стран по числу выданных миграционной службой разрешений, обогнав Францию и Боливию.

Схожая ситуация в Уругвае. В 2022 и 2023 годах россияне получили 105 и 164 ВНЖ соответственно, однако уже в 2024 и 2025 годах спрос увеличился вдвое – 354 и 313 соответственно. За текущий год данные пока не публиковались.

Уточняется, что россиян привлекает не столько проживание в этих странах, сколько наличие второго паспорта. Сам регион остается не столь востребованным для туризма, однако ситуация меняется, подчеркивается в публикации.

В августе сообщалось, что россияне тали больше интересоваться ВНЖ или вторым гражданством островных государств - Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Маврикия.