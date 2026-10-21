У "Северной верфи" будет новый генеральный директор РБК: руководство ОСК сменит гендиректора "Северной верфи"

Москва21 окт Вести.Глава калининградского "Янтаря" Илья Самарин займет пост генерального директора "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение прорабатывается в руководстве Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали, что Самарин уже переехал в Санкт-Петербург и начал принимать дела у врио гендиректора "Северной верфи" Василия Волегова говорится в тексте издания

Там отметили, что официально ОСК не комментирует информацию о новом назначении.

Кораблестроительный завод "Северная верфь" занимается производством военных и гражданских судов. Например, в мае 2026 года здесь был заложен девятый корабль серии 22350, фрегат, названный в честь бывшего главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова.