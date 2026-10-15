Суд арестовал полицейского по делу о пожаре на заводе петард в Кубринске

Участковый арестован по делу о пожаре на заводе петард в Ярославской области Суд арестовал полицейского по делу о пожаре на заводе петард в Кубринске

Москва15 окт Вести.В Ярославской области арестован участковый полиции, он проходит фигурантом по делу о пожаре на заводе по производству петард в поселке Кубринск. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Федоров.

Суд по ходатайству СК избрал участковому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) отметил адвокат

Как уточняется, полицейский вину не признал.

Ранее сообщалось, что 28 сентября произошел пожар на производстве пиротехники в Кубринске Ярославской области, погибли 14 человек.