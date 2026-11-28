В Варшаве проходит многотысячный марш за либерализацию законов об абортах

Участницы акции в Варшаве потребовали от президента одобрить законы об абортах В Варшаве проходит многотысячный марш за либерализацию законов об абортах

Москва28 ноя Вести.В центре столицы Польши проходит масштабная протестная акция под названием "Женский марш на президентский дворец", участники которой призывают президента страны Кароля Навроцкого подписать законы о либерализации абортов. Об этом сообщает телеканал TVP world.

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, они идут от здания польского Сейма к президентской резиденции.

Протестующие скандируют требования сделать аборты легальными и бесплатными, отстаивая право на распоряжение собственным телом. Представители профильных общественных организаций предлагают помощь в организации поездок за рубеж для проведения процедуры.

Организаторы шествия приурочили дату манифестации к 108-й годовщине обретения женщинами Польши избирательных прав и последнему дню, когда президент может утвердить поправки, ветировать их или перенаправить в Конституционный суд.

Ранее Сейм принял поправки в Уголовный кодекс о частичной декриминализации процедуры и отмене уголовной ответственности за содействие беременной женщине в проведении аборта при ее согласии. Законодательство Польши в данной сфере считается одним из наиболее строгих в странах Европы.