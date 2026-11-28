Москва28 нояВести.В центре столицы Польши проходит масштабная протестная акция под названием "Женский марш на президентский дворец", участники которой призывают президента страны Кароля Навроцкого подписать законы о либерализации абортов. Об этом сообщает телеканал TVP world.
В шествии принимают участие несколько тысяч человек, они идут от здания польского Сейма к президентской резиденции.
Протестующие скандируют требования сделать аборты легальными и бесплатными, отстаивая право на распоряжение собственным телом. Представители профильных общественных организаций предлагают помощь в организации поездок за рубеж для проведения процедуры.
Организаторы шествия приурочили дату манифестации к 108-й годовщине обретения женщинами Польши избирательных прав и последнему дню, когда президент может утвердить поправки, ветировать их или перенаправить в Конституционный суд.
Ранее Сейм принял поправки в Уголовный кодекс о частичной декриминализации процедуры и отмене уголовной ответственности за содействие беременной женщине в проведении аборта при ее согласии. Законодательство Польши в данной сфере считается одним из наиболее строгих в странах Европы.