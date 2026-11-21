Neuralink показала как человек с мозговым имплантом играет в GTA VI

Участник испытаний чипа Neuralink смог поиграть в GTA VI Neuralink показала как человек с мозговым имплантом играет в GTA VI

Москва21 ноя Вести.Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink показала, как один из испытуемых с мозговым имплантом играет в GTA VI. Соответсвующий ролик был опубликован в соцсети фирмы.

На видео парализованный мужчина силой мысли управляет игровым персонажем. Он смог прокатиться на лодке и автомобиле, а также пройти сюжетный фрагмент с перестрелкой. Также обладатель имплата самостоятельно взлетел на самолете и посадил его.

Играем в GTA VI с помощью телепатии написал Маск

В Neuralink уточнили, что их технология все еще проходит испытания и не получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ранее Илом Маск заявил, что разработки Neuralink позволят парализованным людям снова начать ходить и использовать руки. По его мнению, этот прорыв произойдет в ближайшие годы.