Москва31 окт Вести.Участники немецкой диско-группы Dschinghis Khan рассказали, что потеряли около 70% эксклюзивного материала для шоу "ВИА Суперстар", который снимали на протяжении двух месяцев, из-за сбоев в работе сервисов компании "Яндекс".

Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании в трех городах​​​. Сейчас работа сервисов компании восстанавливается.

В интервью РИА Новости группа заявила, что ситуация неприятная, потому что к сезону шоу "ВИА Суперстар" они подготовили большое количество эксклюзивного материала, и 70% было потеряно после ЧП с "Яндексом". К счастью, часть видео сохранилась, а исходники некоторых съемок остались на дисках.

Особенно обидно за один из самых сложных и трудоемких номеров проекта "Despacito": материал по нему слетел полностью, и пока не удалось восстановить ни одного фрагмента добавили участники группы Dschinghis Khan

Они также отметили, что эта ситуация стала для них серьезным уроком на будущее - теперь все материалы коллектива дублируются сразу в нескольких местах: в другом облачном хранилище и на жестких дисках.