Ученый рассказал о связи винограда с лечением болезни Паркинсона Эксперт Пислягин: вещество из винограда помогло мышам с паркинсонизмом

Москва11 сен Вести.Специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН изучили действие молекулы транс-витизина B на мышах с паркинсонизмом. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на научного сотрудника института Евгения Пислягина.

Транс-витизин B (tvB) представляет собой сложно вещество, которое состоит из четырех молекул известного антиоксиданта ресвератрола. Ученые выяснили, что оно эффективно подавляет воспалительные процессы в мозге, которые приводят к гибели нейронов, вырабатывающих дофамин.

У грызунов искусственно вызывали симптомы паркинсонизма с помощью токсина ротеона. Животные, которых затем лечили tvB, практически полностью избавились от заторможенности, втрое чаще поднимались на задние лапы и восстановили пространственную память.

К тому же "виноградный" препарат, в отличие от [традиционного лекарства] леводопы, не вызывал снижения мышечной силы подчеркивается в публикации

При этом до создания лекарственного препарата еще далеко: необходимы дополнительные исследования, а затем испытания на людях.

Ученые отмечают, что транс-витизин B в основном содержится в лозе и корнях винограда, а в ягодах его мало, поэтому употребление винограда не может рассматриваться как способ лечения болезни Паркинсона.

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