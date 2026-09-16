Белорусская федерация футбола получила разрешение на выступления юношей в России

УЕФА разрешил белорусским юношеским командам по футболу выступать в России Белорусская федерация футбола получила разрешение на выступления юношей в России

Москва16 сен Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал разрешение Белорусской федерации футбола на выступление команд в Юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза, сообщил ТАСС первый зампред федерации Андрей Василевич.

По его словам, белорусские команды хотели бы выступать в Юношеской лиге РФС.

Действительно, разрешение получено. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет один возраст или три сказал Василевич

Белорусские команды могут участвовать в турнирах УЕФА на нейтральных полях, в то время как российские команды и сборные отстранены от международных турниров.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин исключил скорое возвращение России в европейский футбол.