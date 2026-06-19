В Новосибирске возбудили дело после пожара в жилом доме

Уголовное дело возбудили после хлопка газа и пожара в Новосибирске В Новосибирске возбудили дело после пожара в жилом доме

Москва19 июн Вести.В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа и пожара в жилом доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел утром 19 июня в трехэтажном жилом доме на улице Народной в Калининском районе. По данным ведомства, в квартире на втором этаже взорвалась газовоздушная смесь, после чего начался пожар, охвативший 600 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) сказано в сообщении

В результате ЧП пострадали два человека, одни из них находится в ожоговом центре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.