Уиткофф, сойдя с самолета, заинтересовался курткой Дмитриева Уиткофф, прибыв в Москву, проявил интерес к куртке сборной России

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыв в Москву, заинтересовался курткой сборной России, в которой его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, - об этом свидетельствует видео, опубликованное Дмитриевым в соцсети X.

Вместе с Уиткоффом в аэропорт Внуково прилетел зять американского лидера Джаред Кушнер. На кадрах утренней встречи видно, что Уиткофф, спустившись по трапу, рассматривает белую куртку с красным традиционным узором и с улыбкой что-то уточняет о ней.

Несмотря на идущий в столице снег, сам Уиткофф одет в осеннее пальто, а Кушнер покинул самолет без верхней одежды, в одной легкой кофте. То же видео Дмитриев разместил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ), сопроводив его хитом 2008 года Moscow Never Sleeps.

В среду в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Кушнер ранее сообщил, что в четверг вместе с Уиткоффом отправится в Москву, чтобы обсудить итоги встречи и представить предложения, предварительно обсуждавшиеся американской стороной с Киевом и европейцами.

Возглавлявший делегацию РФ в Абу-Даби помощник президента Владимир Мединский назвал центральной темой прошедших переговоров архитектуру европейской безопасности и сообщил о договоренности о новом масштабном обмене пленными, параметры которого огласят в ближайшее время.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча главы государства с Кушнером и Уиткоффом пройдет в четверг в первой половине дня.