Москва22 окт Вести.Смартфоны iPhone, которые были похищены мародерами из магазина Apple в Лилле (Франция), были дистанционно заблокированы. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на публикации в социальных сетях.

В соцсети X один из пользователей разместил видео с экраном похищенного смартфона. На дисплее отображалось требование вернуть устройство в магазин в Лилле. В сообщении указывалось, что аппарат заблокирован, его местоположение отслеживается, а о случившемся будет сообщено в полицию.

Уточняется, что аналогичная система защиты от краж действует и для других марок телефонов, включая Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.

В прошедшие выходные во Франции прокатилась волна протестов, вызванных подорожанием топлива и падением уровня жизни. Акции быстро переросли в массовые беспорядки и стычки с правоохранителями. Итогом погромов стало разграбление около трех тысяч магазинов, а число задержанных превысило 2,5 тысячи человек.