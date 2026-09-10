Москва10 сен Вести.Подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг" вооруженных сил Российской Федерации попытались использовать скандально известные бронетранспортеры "Буцефал". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские военные потеряли два "Буцефала" за минувшие сутки, а также свыше 160 боевиков.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Украина не часто использует "Буцефалы" в бою. Предыдущие сообщения о них появлялись в июне 2026 года. Эта модель БТР получила дурную славу после того, как Украина не смогла вовремя поставить необходимое количество техники, заказанной властями Ирака.

Соглашение на поставку 420 машин было заключено в 2009 году на сумму 457,5 миллиона долларов. К 2013 году Украина передала Ираку 100 единиц техники. При этом Багдад оказался недоволен качеством бронетранспортёров "Буцефал": 42 машины вернули из-за трещин в корпусе, а другие не могли тронуться с места или не запускались. В 2018 году пользователи интернета назвали этот украинский бронетранспортер "навозовозом".