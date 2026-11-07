Москва7 ноя Вести.Информационные диверсанты из Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины легализуют свои фейковые новости через российские онлайн-сервисы, где есть возможность оставлять комментарии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор разведывательного агентства "Р-Техно", доцент ПГУ Роман Ромачев.

По его словам, на популярном ресурсе онлайн-карт внезапно появилось множество негативных комментариев одного из омских пунктов отбора на воинскую службу, согласно которым якобы сотрудники задерживают мужчин прямо на улице, жестоко избивают и принуждают к поездке в зону спецоперации (СВО).

Для того чтобы продвинуть нарратив в СМИ, необходима какая-то фактура, и подобным образом используются такие сервисы, чтобы легализовать новость, показать, что есть отзывы непосредственно на военкомат, и они вот такие негативные, вот они такие плохие. Любой сервис, который позволяет оставлять подобного рода комментарии либо сообщения на территории РФ, который широко применяется российским населением, может быть использован для того, чтобы их дезинформировать. И, конечно же, любой объект… может быть под атакой подобного рода специалистов ЦИПсО рассказал Ромачев

Ранее сообщалось, что в сеть мошеннических колл-центров на территории Украины вовлечено около 2,7 тысячи человек в качестве постоянных сотрудников, а деятельность злоумышленников происходит на базе не менее 52 офисов.