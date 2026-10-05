Москва5 окт Вести.Военные нужды Украины будут кратно превышать другие статьи расходов бюджета страны за счет снижения трат на образование и медицинское обслуживание населения, а также сокращения социальных выплат. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

Она отметила перспективу повышения военных расходов в украинском бюджете, в частности из-за того, что российские войска планомерно наносят удары по инфраструктуре и предприятиям, обеспечивающим нужды ВСУ.

Ситуация будет не в пользу рядовых украинцев, которые столкнутся с тем, что военные расходы будут кратно превышать расходы на другие отрасли украинской экономики… За счет чего это всегда делается? Прежде всего, за счет сокращения социальных расходов… Это поддержка ветеранов ВСУ и членов их семей… Если встанет вопрос о том, где брать дополнительные деньги, то я думаю, что медицина и образование тоже под это подпадают. Плюс – это пенсионные обязательства объяснила Войко

Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что Киев не получил от Еврокомиссии 8 миллиардов долларов, необходимых для покрытия дефицита финансирования военных нужд. При этом он заверил, что стране удастся покрыть 7 миллиардов долларов из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов.

В свою очередь премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев и его западные спонсоры не смогли найти 27 миллиардов долларов для покрытия дефицита военного бюджета, при этом в Евросоюзе это отрицают.