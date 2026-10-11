Москва11 октВести.Украина постоянно находит предлоги для того, чтобы отложить ремонтные работы по своей части на линии электропередачи "Днепровская". Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в своем заявлении.
Лихачев пояснил, что "Днепровская" простаивает с марта, и необходимо обеспечить ремонт отдельных элементов этой линии. Россия, в свою очередь, еще в июне провела ремонтные работы своей части, напомнил он.
Киев же под разными предлогами всячески откладывал работы по своей части. Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линииуказал он
В июне глава Росатома сообщил о завершении ремонта "Днепровской". Позднее он уточнил, что Украина так и не подала напряжение на отремонтированную линию.