Украина постоянно откладывает ремонт на ЛЭП "Днепровская", заявил Лихачев Лихачев: Киев под разными предлогами переносит ремонт на ЛЭП "Днепровская"

Москва11 окт Вести.Украина постоянно находит предлоги для того, чтобы отложить ремонтные работы по своей части на линии электропередачи "Днепровская". Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в своем заявлении.

Лихачев пояснил, что "Днепровская" простаивает с марта, и необходимо обеспечить ремонт отдельных элементов этой линии. Россия, в свою очередь, еще в июне провела ремонтные работы своей части, напомнил он.

Киев же под разными предлогами всячески откладывал работы по своей части. Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линии указал он

В июне глава Росатома сообщил о завершении ремонта "Днепровской". Позднее он уточнил, что Украина так и не подала напряжение на отремонтированную линию.