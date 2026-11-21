Украинские пограничники в Харьковской области уже неделю не получают продукты ТАСС: под Харьковом уничтожены склады погранслужбы Украины

Москва21 ноя Вести.Большинство продовольственных складов отрядов украинской погранслужбы в Харьковской области уничтожены благодаря слаженной работе авиации ВКС России и разведки группировки ВС РФ "Север". Об этом со ссылкой на представителя "северян" сообщает ТАСС.

Военнослужащие погранслужбы Украины на позициях уже неделю не получают продукты и продовольствие. Также отмечается, что 1-й погранотряд госпогранслужбы Украины несет огромные потери в Харьковской области.

Уничтожено большинство продовольственных складов погранотрядов ГПСУ, дислоцированных в Харьковской области. Позиции боевиков уже неделю не получают продукты питания цитирует агентство источник

В российских силовых структурах подтвердили, что на всех участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовики "Севера" продолжают продвижение вглубь Харьковской области при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем по лесопосадкам южнее Высокой Яруги, а на волчанском и великобурлукском направлениях – в лесном массиве возле Бугаевки.

Минобороны РФ показало кадры удара Су-34 в Харьковской области по пункту управления беспилотниками (БПЛА) ВСУ.