Боец ВСУ Осман сообщил о побеге двух пленных ВС РФ в Харьковской области

Украинский военный заявил о двух сбежавших российских пленных под Харьковом Боец ВСУ Осман сообщил о побеге двух пленных ВС РФ в Харьковской области

Москва29 окт Вести.Украинский военнослужащий с позывным Осман заявил о побеге двух российских военнопленных из-под охраны в районе Староверовки Харьковской области. Об этом он написал в социальных сетях.

По утверждению военного, инцидент произошел минувшим вечером. Его слова передает "Страна.ua". Официального подтверждения этой информации от ВСУ на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о сложностях при организации обмена 270 российских военнопленных. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказывала, что переговоры с Киевом шли крайне тяжело, а риск срыва договоренностей сохранялся до последнего момента. Обмен состоялся 23 октября, после чего освобождённые российские военнослужащие вернулись на родину.