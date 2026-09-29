Украинская администрация завода в Красноармейске прятала работников от ТЦК

Украинское руководство завода в Красноармейске спасало работников от ТЦК Украинская администрация завода в Красноармейске прятала работников от ТЦК

Москва29 сен Вести.Украинское руководство Красноармейского динасового завода в ДНР спасало сотрудников предприятия от принудительной мобилизации в ВСУ, заявила РИА Новости беженка Елена Соклакова.

Женщина с мужем работала на этом заводе по производству огнеупорных материалов перед началом боев за город. Российские войска освободили Красноармейск в конце ноября – начале декабря 2025 года.

Они (украинское руководство завода – прим. ред.) прятали мужчин. И даже было такое, когда ТЦК приезжали на динасовый завод, предупреждали, чтобы работники быстренько уходили отметила беженка

По ее словам, работники уходили через запасные выходы.

Она добавила, что перед боями за город ВСУ держали на заводе тяжелую технику и вооружение.

Ранее сообщалось, что представители территориального центра комплектования (ТЦК) забрали сотрудника "Интера" у студии телеканала в Киеве.