Ульянов: РФ не создает угроз ядерным объектам на Украине Постпред Ульянов: Россия не создает угроз украинским ядерным объектам

Москва24 сен Вести.Россия в отличие от киевского режима никогда не создавала угроз ядерным объектам на Украине. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге.

Таким образом он прокомментировал принятие на недавней сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "позорной резолюции" с призывом к РФ прекратить якобы имеющиеся удары по ядерной энергетике Украины.

Россия в отличие от Украины никогда никаких нападений на атомные объекты на Украине не совершала. Таких примеров нет отметил Ульянов

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, с конца апреля в городе-спутнике станции Энергодаре погибли 20 человек.