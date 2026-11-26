Умерла чешская балерина Марта Дроттнерова, выступавшая в Большом театре В Праге умерла балерина Марта Дроттнерова, выступавшая на сцене Большого театра

Москва26 ноя Вести.Выдающаяся чешская балерина Марта Дроттнерова, стажировавшаяся в Москве и выступавшая на сцене Большого театра, скончалась в Праге в возрасте 85 лет, сообщает информационное агентство ČTK.

Дроттнерова родилась 26 августа 1941 года в поселке Квасице близ Кромержижа. В 1958 году она исполнила партию Катерины в чехословацкой премьере балета Сергея Прокофьева "Каменный цветок", а год спустя поступила в балетную труппу Национального театра Чехии.

Во время стажировки в Москве Дроттнерова занималась у представителей русской балетной школы, в том числе у педагога Елизаветы Гердт. В 1962 году она выступила на сцене Большого театра в партии Марии в балете "Бахчисарайский фонтан".

На сцене Национального театра Чехии Дроттнерова исполняла партии Авроры в "Спящей красавице", Джульетты в "Ромео и Джульетте", Китри в "Дон Кихоте" и Ширин в "Легенде о любви". Одной из ее значимых работ стала двойная роль Одетты и Одиллии в "Лебедином озере".

После завершения сценической карьеры Дроттнерова преподавала в пражской Академии музыкальных искусств и работала балетмейстером-репетитором Национального театра Чехии.