Умеров: разногласий по урегулированию конфликта на Украине стало меньше

Умеров заявил о снижении числа разногласий в урегулировании конфликта на Украине Умеров: разногласий по урегулированию конфликта на Украине стало меньше

Москва21 сен Вести.Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала августа возглавляющий Службу внешней разведки Рустем Умеров заявил, что количество разногласий на переговорах по урегулированию украинского кризиса сократилось до одного или двух ключевых вопросов.

Об этом он рассказал в интервью порталу Axios​​​.

В частности, число камней преткновения снизилось с десятков до одного или двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров заявил Умеров

Накануне портал отметил, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал прекратить удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.