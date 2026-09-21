Москва21 сенВести.Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала августа возглавляющий Службу внешней разведки Рустем Умеров заявил, что количество разногласий на переговорах по урегулированию украинского кризиса сократилось до одного или двух ключевых вопросов.
Об этом он рассказал в интервью порталу Axios.
В частности, число камней преткновения снизилось с десятков до одного или двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоровзаявил Умеров
Накануне портал отметил, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским потребовал прекратить удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.