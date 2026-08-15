Москва15 авг Вести.Дрон "Велес" оснащен специальной камерой, которая позволяет ему работать во время сумерек, когда противник чаще всего осуществляет передвижение. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник службы БПС полка с позывным Мот.

Он добавил, что даже при работе в темное время суток "Велес" не нуждается в тепловизионной камере.

Особенность [БПЛА "Велес"] - "сумеречная" камера, которая позволяет вылетать в "серое" время и не дожидаться, когда уже надо переходить на ночь, тем самым подлавливать противника в сумерки, когда он делает чаще всего свое передвижение… Да, в эту погоду уже вот в это время (в сумерки — прим. ред.) можно вылетать и, в принципе, производить работу. Тепловизионная камера, как на других дронах, уже не нужна рассказал Мот

Ранее боец с позывным Лев рассказал о попытках противника перехватить управление над российскими БПЛА. По его словам, во время таких перехватов дрон переводят на управление в ручном режиме.