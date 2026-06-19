Москва19 июнВести.Россия давно развернулась в сторону Азии, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Так он ответил на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.
Давно уже все развернуто. Вы же сами знаетезаявил Ушаков
Он также дал оценку саммиту Россия – АСЕАН, который прошел в Казани 17-19 июня.
Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезныедобавил Ушаков
Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли несколько документов по итогам саммита в Казани. В частности, был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026-2030 годах. Кроме того, в совместных заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в области кибербезопасности. Российский лидер также добавил, что осуществляется сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью.