Ушаков заявил, что РФ давно развернулась в сторону Азии Ушаков: Россия давно развернулась в сторону Азии

Москва19 июн Вести.Россия давно развернулась в сторону Азии, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он ответил на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.

Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете заявил Ушаков

Он также дал оценку саммиту Россия – АСЕАН, который прошел в Казани 17-19 июня.

Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезные добавил Ушаков

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли несколько документов по итогам саммита в Казани. В частности, был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026-2030 годах. Кроме того, в совместных заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в области кибербезопасности. Российский лидер также добавил, что осуществляется сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью.