Хакеры взломали один из крупнейших менеджеров паролей 1Password

В 1Password рассказали, что платформа подверглась хакерской атаке Хакеры взломали один из крупнейших менеджеров паролей 1Password

Москва26 ноя Вести.Менеджер паролей 1Password подвергся взлому. Об этом говорится в заявлении платформы, опубликованном на сайте.

Злоумышленник, как уточняется, получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников в GitHub.

Злоумышленник получил доступ к некоторым нашим внутренним системам и скопировал ограниченное количество информации об учетных записях клиентов, включая имена и адреса электронной почты говорится в заявлении

Подчеркивается, что само хранилище паролей взломано не было. Компания заблокировала скомпрометированную учетную запись GitHub и аннулировала украденный токен.

Ранее стало известно, что самыми популярными в 2026 году паролями стали числовые комбинации из шести или восьми последовательных цифр и слово admin.

Между тем руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн рассказал, что пароль стоит делать из пяти или шести слов, которые не связаны по смыслу.