Москва26 нояВести.Менеджер паролей 1Password подвергся взлому. Об этом говорится в заявлении платформы, опубликованном на сайте.
Злоумышленник, как уточняется, получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников в GitHub.
Злоумышленник получил доступ к некоторым нашим внутренним системам и скопировал ограниченное количество информации об учетных записях клиентов, включая имена и адреса электронной почтыговорится в заявлении
Подчеркивается, что само хранилище паролей взломано не было. Компания заблокировала скомпрометированную учетную запись GitHub и аннулировала украденный токен.
Ранее стало известно, что самыми популярными в 2026 году паролями стали числовые комбинации из шести или восьми последовательных цифр и слово admin.
Между тем руководитель ООО "Комитет по информационной и правовой безопасности" Александр Келлерманн рассказал, что пароль стоит делать из пяти или шести слов, которые не связаны по смыслу.