Москва4 июлВести.Четвертая бригада Вооруженных сил (ВС) России, сыгравшая заметную роль в ходе боевых действий и освобождении города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), будет переформирована в дивизию в 2026 году.
О предстоящих изменениях сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
Герасимов доложил главе государства, что по своему составу бригада будет преобразована в дивизию, и решение этой задачи планируется реализовать в текущем году.
В этом году эту проблему решимсказал военачальник
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин провел совещание о ходе СВО с командирами подразделений. Оно длилось более часа.