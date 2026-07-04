Герасимов: в 2026 году 4-ю бригаду ВС России переформируют в дивизию

В 2026 году 4-я бригада ВС России будет переформирована в дивизию Герасимов: в 2026 году 4-ю бригаду ВС России переформируют в дивизию

Москва4 июл Вести.Четвертая бригада Вооруженных сил (ВС) России, сыгравшая заметную роль в ходе боевых действий и освобождении города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), будет переформирована в дивизию в 2026 году.

О предстоящих изменениях сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов доложил главе государства, что по своему составу бригада будет преобразована в дивизию, и решение этой задачи планируется реализовать в текущем году.

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