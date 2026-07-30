Москва30 июл Вести.Правительство Армении на заседании утвердило решение о запрете импорта томатной пасты. Постановление вступает в силу с 3 августа 2026 года сроком на шесть месяцев.

Запрет касается в том числе импорта из стран Евразийского экономического союза.

Установить временный запрет на импорт на территорию Республики Армения (в том числе на перемещение из стран Евразийского экономического союза) товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2002 90 (томатная паста) говорится в принятом документе

Кроме того, правительство поручило министру экономики Армении Геворгу Папояну уведомить Евразийскую экономическую комиссию о временном применении мер нетарифного регулирования при импорте товаров. Чиновник должен это сделать не позднее чем за три календарных дня до вступления запрета в силу.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что если вопрос с участием Армении в Евразийском экономическом союзе не решится вовремя, это может стать начало конца для объединения.