В Армении запустили сервис WB Taxi Сервис заказа поездок WB Taxi запустили в Армении

Москва22 сен Вести.Жители Еревана получили ранний доступ к сервису по заказу поездок WB Taxi. Пока услугой могут воспользоваться только сотрудники и партнеры Wildberries. Однако на смартфон уже можно скачать приложение и встать в лист ожидания, уточнили в пресс-службе компании.

Сервис также рассчитан на водителей. Компания предлагает им прозрачные условия сотрудничества, сниженные комиссии и регулярные выплаты.

Обратная связь от первых клиентов позволит команде WB Taxi повысить стабильность работы приложения и подготовить сервис к запуску на широкую аудиторию говорится в сообщении пресс-службы

Армения стала четвертой страной, где был запущен сервис WB Taxi. Ранее приложение начало работать в Узбекистане, Киргизии и Белоруссии.

Ранее в России вступили в силу новые требования к перевозке багажа и ручной клади в городском общественном транспорте и такси.