Москва3 июлВести.В Австралии показали документальный фильм об атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило посольство России в Канберре в своем Telegram-канале.
Показ фильма приурочен к 40 дням с момента террористической атаки киевского режима.
3 июля в посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма RT "Старобельск. Дети не должны погибать"говорится в публикации
Ранее президент России Владимир Путин обратился к западным лидерам, напомнив о теракте Киева в Старобельске. Глава государства поинтересовался, входят ли такие удары по мирным жителям в опыт инновационного применения дронов, который постоянно приветствуют на Западе.