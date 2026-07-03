Посольство России: в Австралии показали фильм об атаке ВСУ на Старобельск

В Австралии состоялся показ фильма об атаке ВСУ на колледж в Старобельске Посольство России: в Австралии показали фильм об атаке ВСУ на Старобельск

Москва3 июл Вести.В Австралии показали документальный фильм об атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило посольство России в Канберре в своем Telegram-канале.

Показ фильма приурочен к 40 дням с момента террористической атаки киевского режима.

3 июля в посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма RT "Старобельск. Дети не должны погибать" говорится в публикации

Ранее президент России Владимир Путин обратился к западным лидерам, напомнив о теракте Киева в Старобельске. Глава государства поинтересовался, входят ли такие удары по мирным жителям в опыт инновационного применения дронов, который постоянно приветствуют на Западе.